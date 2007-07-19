Образовано Совет по вопросам противодействия туберкулезу и СПИДу

Кабинет министров Украины постановлением № 926 от 11 июля 2007 года ликвидировал Национальный координационный совет по вопросам предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, Межведомственную комиссию по борьбе с туберкулезом и наблюдательный совет по вопросам реализации совместного со Всемирным банком проекта “Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине” и образовал вместо них Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Правительство утвердило состав нового Совета и регламентировало его деятельность.

В частности, председателем Совета определен вице-премьер-министр Украины (в соответствии с распределением функциональных полномочий) и его первым заместителем - министр здравоохранения.

В состав Совета со статусом заместителя председателя Совета включен первый заместитель министра здравоохранения. Кроме того, в состав вошли представитель Секретариата Кабмина (секретарь Совета), заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, заместитель министра внутренних дел, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта, директор Госсоцслужбы, заместитель министра образования и науки, заместитель министра труда и социальной политики, заместитель председателя Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, заместитель председателя Госкомтелерадио, народный депутат Украины (по согласию).

Кроме того, правительство включило в состав Совета по одному представителю от Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (по согласию), Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом, объединений профсоюзов и работодателей (по согласию), Представительства ООН в Украине (по согласию), двусторонних межправительственных агентств (по согласию), международных неправительственных организаций (по согласию), бизнес-кругов (по согласию), Академии медицинских наук, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления (по согласию).

В состав Совета также вошли по три представителя от общественных организаций (по согласию) и общественных организаций людей, живущих с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДом, один из которых является заместителем председателя Совета (по согласию).

Как сообщал УНИАН, общественные организации инициировали реорганизацию деятельности НКСУ по вопросам ВИЧ/СПИДа, аргументируя это требование необходимостью объединения усилий государственного и гражданского сектора для предотвращения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

Национальный координационный совет по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа был создан постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2005 года №352. НКСУ координировал деятельность министерств, других центральных и местных органов власти, международных и общественных организаций, включая организации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, для эффективной реализации единой политики, консолидированного использования средств и совершенствования системы мониторинга в сфере предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа.