Инновационные технологии улучшат медпомощь пациентам – Анищенко

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявляет, что внедрение в жизнь инновационных медицинских и фармацевтических технологий позволит улучшить медицинскую помощь пациентам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом он сказал, открывая Международный медицинский форум и Международный форум фармацевтической индустрии, который начался в Киеве в рамках Международного инновационного форума стран СНГ-2011.

А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что отечественные наработки фармацевтической и медицинской отрасли занимают достойное место на Международном форуме. «Среди достижений 15 стран, которые принимают участие в Форуме, широко представлены, в частности, медицинское оборудование и фармацевтические средства отечественных производителей, - отметил министр здравоохранения. – И хочу подчеркнуть, что отечественные наработки занимают достойное место».

Министр отметил, что внедрение инновационных технологий в медицинскую практику особенно важно сегодня, когда начато реформирование системы здравоохранения. «Наряду со структурными изменениями, оптимизацией сети, открытием новых заведений первичной помощи, созданием единых центров экстренной медицинской помощи и внедрением новых финансово-экономических методов большое значение имеет повышение квалификации врачей и обеспечения их современным оборудованием, новейшими инновационными методами диагностики и лечения», - отметил А.АНИЩЕНКО.

По его словам, «мы должны изменить систему здравоохранения, внедряя новые методы диагностики и лечения, потому что повышение квалификации врача является основой улучшения медицинской помощи населению».