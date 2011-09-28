Янукович создал комиссию для предотвращения пыток

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Комиссию по вопросам предотвращения пыток.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Комиссия образована с целью содействия выполнению Украиной обязательств по Факультативному протоколу к Конвенции против истязаний и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания.

Комиссия будет работать как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Председателем комиссии назначен советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Основные задачи Комиссии - выявление фактов пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания, внесение в установленном порядке Президенту Украины предложений по их прекращению и предупреждению повторения. Участие в подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере предотвращения пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания и внесение этих предложений в установленном порядке Президенту Украины.