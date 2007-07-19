Пять стаканов молока помогут избежать диабета

Противостоять заболеванию диабетом второго типа поможет употребление большого количества молока. Будучи главным источником кальция и витамина D, молоко уменьшает риск развития диабета почти на 15%.

Изучая свойства молочных продуктов и молока непосредственно, биологи Tufts University открыли, что комбинация высокой дозы витамина D и кальция (по 3-5 стаканов молока ежедневно) имеет большой потенциал для предотвращения диабета, особенно среди тех, кто подвержен этой болезни.

Питательные вещества, содержащиеся в молоке, воздействуют на выработку и применение инсулина, благодаря которому снижается концентрация глюкозы в крови.

Диабет второго типа и синдром сопротивления инсулина увеличили показатели смертности почти на 45% за прошлые 20 лет, что повышает важность разработки новых способов лечения смертельной болезни.

Добавление нескольких чашек молока в регулярный рацион питания может стать одной из самых простых профилактических мер, считают врачи.

Взгляд