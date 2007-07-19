Ходьба - самый полезный вид спорта для здоровья

Американские специалисты во время изучения влияния различных видов спорта на здоровье человека, пришли к выводу, что ходьба самый эффективный и полезный вид спорта.

Как сообщает редактор медицинского журнала Mayo Clinic Proceedings Джеймс Левин, ходьба полезна всем без исключения. "Вам вовсе не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб, не надо постоянно контролировать пульс. Просто выключите телевизор, встаньте с дивана и пойдите прогуляться", - советует он.

Левин добавляет также, что сидячий образ жизни повышает уровень холестерина, он вреден для спины и для мышц. И чем меньше человек сидит, тем лучше он делает для своего здоровья.

Во время исследований было доказано, что ходьба улучшает артериальное давление, состояние сосудов и суставов, а также позитивно влияет на психическое здоровье.

А результаты нового исследования, которое было проведено японскими учеными, показывают, что интенсивная ходьба также предупреждает повышение артериального давления у людей старшей возрастной категории.

Взгляд