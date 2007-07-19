Витамин С не спасет от простуды

Как утверждают ученые, употребление витамина С для борьбы с простудой - это пустая трата времени и денег.

Исследователи обнаружили, что таблетки имеют незначительный профилактический эффект и совершенно бесполезны для устранения симптомов простуды. Равным образом бесполезно пить с этой целью апельсиновый сок или есть апельсины.

Только бегунам на марафонские дистанции, лыжникам и тем, кто кратковременно испытывает сильный холод или стресс, следует принимать пищевые добавки, в том числе витамин С, отмечается в выводах ученых.

Специалисты основывают свои выводы на анализе 30 исследований, проведенных за последние шесть десятилетий, в которых принимали участие более чем 11.000 пациентов.

"Просто не имеет смысла принимать витамин С 365 дней в году, чтобы уменьшить шанс заболеть простудой", - утверждают эксперты.

Обзор исследований был опубликованный в Cochrane Library, уважаемом медицинском журнале. Его номер был посвящен витаминам, в частности обсуждался вопрос, действительно ли люди, регулярно принимающие витамин С, имеют меньше шансов заболеть простудой, чем те, кто этого не делает.

В ходе отдельного исследования добровольцы принимали не менее двух граммов витамина в день, что примерно в четыре раза превышает дозу, которая содержится в популярных добавках, продаваемых в магазинах.

Ученые установили: те, кто ежедневно принимает витамин С имеет лишь на два процента меньше шансов заболеть простудой, чем лица, не принимающие эти таблетки. Такой процент считается допустимой ошибкой в ходе экспериментов, поэтому практически он равен нулю.

MIGnews.com