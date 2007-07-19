Пострадавших в техногенной катастрофе лечат по книжкам

Не существует такого медикамента, который бы сразу нейтрализовал фосфорные соединения. Об этом корреспонденту УНИАН рассказал начальник Львовского военного госпиталя, полковник медицинской службы Сергей Петрук: " Теоретический ми знали, как лечить таких потерпевших. Однако опыт приобретаем уже во время лечения. Ведь раньше таких случаев не было. Лекарств, которые бы сразу нейтрализовали фосфорные соединения, не существует. На первом этапе целесообразно применять такой антидот, как атропин, а заодно проводится симптоматическое лечение".

Врачи тщательным образом наблюдают за больными, которые пострадали в результате аварии, потому что, по данным медицинской литературы, на вторые-седьмые сутки может развиться осложнение – заболевания печени и почек, через которые выводятся продукты сгорания фосфора. Пациентам средней степени тяжести проводят сеансы гипербарической оксигинации – чтобы ликвидировать факторы влияния не только соединений фосфора, но и чадного дыма. К счастью, в большинства пациентов легкие степени тяжести заболевания.