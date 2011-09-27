Кто и как найдет украинским сиротам семьи

В четверг, 29 сентября, ИА УНИАН, состоится пресс-конференция, посвященная Дню усыновления, который отмечается в Украине 30 сентября. В ходе мероприятия планируется обсудить ряд вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка, в частности, на семейное благополучие; результаты работы Всеукраинского портала по усыновлению www.sirotstvy.net; проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные усыновители. Также будет представлена последняя статистика и конкретные шаги государства по предотвращению социального сиротства и сокращению количества детей-сирот в интернатных учреждениях страны.

Участники пресс-конференции:

- Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

- Евгения Ткаченко, президент Всеукраинской общественной организации «Магнолия»

- Виктор Левченко, отец 2 усыновленных детей с портала www.sirotstvy.net (г. Днепропетровск).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции.

Дата: 29 сентября.

Время: 10:00-11:30.

Место: ИА УНИАН, ул. Крещатик, 4. 2-й эт., зал для пресс-конференций.

Аккредитация по номеру: +38 044 502 52 12; + 38 095 430 19 40.