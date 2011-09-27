Созданы территориальные органы Госслужбы по лекарствам

Кабинет министров Украины создал территориальные органы Государственной службы по лекарственным средствам.

Об этом говорится в постановлении правительства №997 от 26 сентября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, территориальные органы создаются как юридические лица публичного права путем реорганизации территориальных органов Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения.

Территориальные органы создаются во всех областях Украины, а также в Киеве, Крыму и Севастополе.