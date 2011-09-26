Завтра в Украине - теплая и сухая погода

Завтра в Украине будет теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 27 сентября будет небольшая облачность. Без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей 11-16° тепла, в восточных и Запорожской областях на почве местами заморозки 0-2°; днем 19-24° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до 26°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 4-9°, днем 14-16°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°.

В столице небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22°.

26 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-20°; в Днепре возле Киева 16°.