Помогите девочке, больной раком!

Тане Елисейкиной с Ивано-Франковщины - очень нужна помощь! Девочка лечится в Киеве от рака. Позади - несколько курсов химиотерапии, впереди - операция. Тане удалят пораженную раком кость и установят протез. Стоимость протеза - 120 000 гривен. Для простой сельской семьи - сумма фантастическая! Семья обращается ко всем землякам с просьбой помочь собрать эти деньги. Без протеза девочка не сможет нормально ходить и навсегда останется инвалидом! Только в одном Киеве живет несколько миллионов людей - если каждый десятый перечислит хотя бы гривну, Таня получит шанс на здоровую жизнь!

Телефон мамы, Натальи (096) 747 78 77

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: Приватбанк

№ счета 29244825509100

МФО 305299

ЗОКПО 14360570

Назначение: благотворительная финансовая помощь на лечение дочери, для пополнения карты 4405 8850 1904 8526 Елисейкина Наталья Ивановна