Рекомендации Минздрава для жителей пораженного фосфором региона

Министерство здравоохранения Украины отмечает необходимость соблюдения ряда рекомендаций жителями региона, пострадавшего в результате аварии поезда с фосфором.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, с целью предотвращения отравления продуктами горения фосфора местным жителям пострадавшего региона необходимо:

- употреблять воду из шахтных колодцев для питьевых и хозяйственно-бытовых целей только с разрешения Госсанэпидслужбы после проведения соответствующих лабораторных исследований;

- употреблять в пищу плодово-овощную продукцию только после ее тщательного мытья раствором пищевой соды (1 столовая ложка на 1 л воды) и обязательным промыванием доброкачественной питьевой водой;

- для уборки жилых и бытовых помещений применять щелочные растворы (синтетические стиральные порошки, мыло, кальцинированную или питьевую соду).

В случае подозрительных признаков или появления необычного облака, которое может содержать продукты горения фосфора, Минздрав рекомендует:

- с целью защиты органов дыхания использовать ватно-марлевые повязки, смоченные раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды);

- надевать головные уборы и одежду из натуральных тканей, чтобы максимально защитить все части тела;

- ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно детей.

Обращаясь к СМИ с просьбой обнародовать рекомендации специалистов Института экогигиены и токсикологии им. Л.Медведя Минздрава Украины, пресс-служба министерства отмечает, что эти рекомендации касаются только жителей пострадавшего региона.

Как сообщал УНИАН, в 16.55 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидив Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда было 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн с опасным химическим веществом - желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. В 22.29 16 июля пожара был ликвидирован и локализовано распространение токсичных продуктов горения.

В военно-клиническом центре Минобороны Украины в Западном регионе по состоянию на вчерашний вечер находилось 15 пострадавших от разлива фосфора.

Желтый фосфор - очень ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.