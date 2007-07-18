В Луцке будет действовать программа, направленная на помощь при лечении

В Луцке будет действовать целевая программа «Подари мне жизнь», направленная на выделение помощи для лечения малообеспеченным. Инициаторы программы, которыми выступили ВО «Наша Украина» и Волынская областная общественная организация «Волынская областная больничная касса» планируют в ближайшее время провести благотворительную акцию, чтобы увеличить расходный бюджет программы.

Об этом шла речь сегодня на их совместной пресс-конференции.

Как заявил руководитель фракции «Наша Украина» в Луцком горсовете Андрей КОЗЮРА, сегодня 40-50% процентов обращений жителей города касаются выделения материальной помощи на лечение тяжелобольных, с этими просьбами чаще всего обращаются в горсовет представители социально незащищенных слоев населения. А потому решать эту проблему луцкие «нашеукраинцы» взялись совместно с ВООО «Волынская областная больничная касса» при помощи программы, которая призвана привлечь внимание всех людей, независимо от их политических вкусов, и оказать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

По словам А.КОЗЮРЫ, «нашеукраинцы» будут помогать оформлять необходимые документы и получить в рамках программы средства для лечения в Украине, а если необходимо, то и за границей. Механизм получения такой помощи несложен. Необходимо подать заявление о предоставлении помощи, предоставить заключение врача о диагнозе или справку из лечебного заведения и уже с оформленными документами обратиться в больничную кассу.

Как отметили организаторы программы «Подари мне жизнь», не исключено, что найдутся люди, которые захотят злоупотребить этой программой. Поэтому, кроме вышеупомянутых документов, нужно еще предоставить справку с места работы или какой-нибудь другой документ, который свидетельствует о неудовлетворительном материальном положении. Ведь организаторы программы должны быть уверенными, что средства, которые выделяются на помощь, попадут в руки человека, который в них действительно нуждается, сказал А.КОЗЮРА.

По словам председателя правления ВООО «Волынская областная больничная касса» Дмитрия ГЛАЗУНОВА, эту „программу следует оценивать не как пиар-акцию, а как реальные шаги помощи людям, нуждающимся в этом".