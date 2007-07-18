За медицинской помощью обратилось 69 жителей Львовской области

По состоянию на 13.00 во Львовской области за медицинской помощью в лечебные заведения обратилось 69 человек, которые пострадали в результате техногенной катастрофы.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

Он уточнил, что из 69 пострадавших 19 – дети.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидив сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области. О 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселено около 800 жителей. Госпитализировано 14 пострадавших.

В военно-клиническом центре Министерства обороны Украины в Западном регионе находятся 18 пострадавших от разлива фосфора во Львовской области.