Кузьмук разрешил людям купаться и пить воду из колодцев

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК заявил, что последствия аварии поезда на Львовской железной дороге, перевозившего фосфор, практически локализованы, опасности для здоровья людей, а также угрозы окружающей среде нет.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Главного управления МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, который находился на месте происшествия.

Также, по словам П.ВАСИЛЕНКО, А.КУЗЬМУК призвал журналистов и местных жителей не паниковать и не распространять неправдивую информацию об аварии.

«Призываю журналистов, жителей Львовщины не паниковать и не допускать распространения неправдивой и искаженной информации об аварии железнодорожного поезда. Погибших, травмированных, как это передали некоторые СМИ, нет. Людям разрешается купаться в водоемах и пить воду из колодцев. Никаких оснований говорить о том, что во Львовской области в пострадавших районах сложилась чрезвычайная ситуация, представляющая угрозу жизни людям, нет», - процитировал слова А.КУЗЬМУКА П.ВАСИЛЕНКО.

Также начальник пресс-центра сообщил, что на месте происшествия находится главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, который сегодня также заявил об отсутствии угроз для здоровья людей и окружающей среды.

«В действительности, жителям можно употреблять воду из колодцев, находиться на свежем воздухе и даже отдыхать на водоемах», - сказал С.БЕРЕЖНОВ.

Спецвойска химической защиты, которые вчера прибыли на место аварии поезда, не приступили к проведению дезактивации пораженного фосфором участка земли, поскольку специальная комиссия, заседание которой проходит в настоящее время, решает вопрос об утилизации почвы, которая будет собрана с поверхности земли на месте утечки желтого фосфора.