Генерального проектировщика “Детской больницы будущего” определят 26 июля

26 июля будет определен генеральный проектировщик Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – проекта Международного благотворительного фонда «Украина 3000» «Детская больница будущего».

Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда «Детская больница будущего», который входит в фонд “Украина 3000”, Андрей МИРОШНИЧЕНКО на пресс-конференции в УНИАН, посвященной обнародованию порядка завершающей части конкурса на отбор генерального проектировщика “Детской больницы будущего”.

А.МИРОШНИЧЕНКО сообщил, что в мае 2007 года Фонд заключил договор с Консалтинговой компанией «Укревроинтеграция» (Львов), которая предоставляет услуги в сфере проектного менеджмента. Компания обеспечила логистику организации и сопровождение конкурса, в частности - провела мониторинг мировых и отечественных архитектурно-проектных организаций, оказала помощь в разработке конкурсной документации. По результатам проведенного мониторинга был сформирован список потенциальных участников конкурса - 50 компаний со всего мира. Все эти компании получили письмо-приглашение к участию в конкурсе. Отозвалось около 20 компаний, которые, понимая важность проекта, выразили готовность взяться за его разработку. Эти компании получили полный комплект конкурсной документации. Это, в частности, компании из Германии, Австрии, ОАЭ, России, две компании из Украины и др. На протяжении двух месяцев по тем или иным причинам часть компаний отказалась от участия в конкурсе.

По словам А.МИРОШНИЧЕНКО, конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе конкурсный комитет отберет три компании. Заседания конкурсного комитета, в состав которого войдут всемирно известные архитекторы и медики из Европы, Северной Америки, стран СНГ, будут проходить 25-26 июля. Независимое наблюдение за соблюдением процедуры конкурса будет проводить Наблюдательный совет конкурса, в который входят представители Ассоциации педиатров Украины, Нотариальной палаты и др.

Эскизные проекты, представленные на конкурс, будут доступны для ознакомления всем желающим. С этой целью с 23 по 26 июля 2007 года в Большом выставочном зале Украинского дома в Киеве будет проходить выставка «Эскизный проект Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка». Выставка будет работать с 10.00 до 18.00, вход - свободный. Также в Центральном зале Украинского дома гости выставки смогут ознакомиться со списком благотворителей, которые сделали взносы в создание “Детской больницы будущего”.

А.МИРОШНИЧЕНКО рассказал, что окончательный победитель будет определен на втором этапе конкурса 26 июля 2207 года. Так, на основании решения конкурсного комитета высший руководящий орган благотворительного фонда «Детская больница будущего» - конференция - проведет процедуру определения победителя. Делегаты конференции внимательно рассмотрят коммерческую часть предложений - цена, условия платежа, сроки выполнения работ, деловая репутация. Компания, предложение которой больше всего будет удовлетворять делегатов конференции по этим критериям, и будет признана победителем конкурса.

А.МИРОШНИЧЕНКО прогнозирует, что само строительство больницы, как и планировалось, начнется в конце этого года.

Он также сообщил, что сейчас общая сумма средств, которые поступили на счет фонда или задекларированы как обязательства, составляет 261 млн. 333 тыс. 841 грн. Из них на счете уже есть 35 млн. 769 тыс. грн.

Справка УНИАН. Создание Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка («Детской больницы будущего» в Киеве) предусмотрено постановлением Кабмина №722 от 25 мая 2006 г. и пунктом №17 Универсала национального единства.

Реализация проекта создания «Детской больницы будущего» в Киеве началась 16 марта этого года. Планируется, что больница будет построена за три года. Бюджет - 600 млн. грн. Предусматривается, что это будет самый крупный благотворительный проект в истории Украины. В этой больнице предусматривается лечить детей от тех болезней, которые сейчас в Украине не лечатся.