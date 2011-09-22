Завтра в Украине будет сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 23 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер юго-западный и западный (в южной части северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в Карпатах и местами в Луганской области 3-8° тепла, на побережье морей 14-19°; днем 21-26°, в южной части местами 27-29°, в северных и западных областях (кроме Закарпатской) 18-23°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

22 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 17°.