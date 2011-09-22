ВР приняла Госпрограмму соцразвития Украины на 2012г.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За данную программу проголосовала фракция Партии регионов, фракция Народной партии, фракция КПУ и группа «Реформы ради будущего».

Не голосовала в полном составе фракция "БЮТ-Батькивщина", а из фракции НУ-НС за данную программу проголосовали 9 народных депутатов.

Проект Государственной программы определяет цели, задачи и основные мероприятия экономического и социального развития страны на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 года. По каждому направлению государственной политики сформулированы также проблемные вопросы, риски и критерии эффективности. Меры государственного регулирования, которые реализуются путем применения экономических и организационно-правовых рычагов, должны заложить основы для устойчивого долгосрочного экономического роста и повышения благосостояния населения.

В соответствии с проектом Государственной программы, главные усилия будут направлены на закрепление экономического роста на основе его инновационно-инвестиционной составляющей, обеспечение доступа к результатам экономического роста для как можно большего количества граждан, справедливой оплаты труда и полноценного восстановления рабочей силы и привлечения стимулов к увеличению индивидуальных доходов граждан путем повышения производительности труда с целью достижения главной цели развития - повышения благосостояния населения Украины.

Направления и задачи Государственной программы конкретизируются в приложениях к ней: "Меры по реализации Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год", "Перечень государственных (целевых) программ, которые планируется выполнять в 2012 году с использованием средств государственного бюджета", "План сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями на 2012 год", "Основные прогнозные показатели и балансы национальной экономики на 2012 год".