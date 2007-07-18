К медикам обратилось более 50 человек, находившихся в зоне катастрофы

По предварительным данным, по состоянию на 19.00 за помощью к медикам обратилось более 50 человек, которые находились в зоне техногенной катастрофы, преимущественно местные жители, а также ликвидаторы аварии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник во Львовской облгосадминистрации.

По сообщению пресс-службы Львовского городского совета, из Львова на место аварии в Бусском районе выехали три специализированные бригады скорой помощи. Пострадавших в результате аварии госпитализируют в 4-й клинический госпиталь Западного оперативного командования.

В то же время заместитель начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Мирон БОРИСЕВИЧ сообщил, что больницы Львова готовы принимать пострадавших.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС во Львовской области, подвоз питьевой воды в пораженные села Бусского района на данное время не проводится. Жителям сел, которые пострадали в результате катастрофы, медики советуют находиться в домах, употреблять сорбенты и запретили употреблять воду из колодцев.

Сегодня Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета обнародовало обращение к жителям Львова, в котором отмечается, что последствия аварии грузового поезда в районе с. Ожидов Бусского района на расстоянии около 50 км в северо-восточном направлении от Львова не составляют опасности для жителей областного центра.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области. В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших.