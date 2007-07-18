Ливийский суд заменил смертный приговор медикам на пожизненный срок

Ливийский суд заменил смертный приговор болгарским медикам на пожизненный срок.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира", Высший совет юстиции Ливии заменил смертный приговор, вынесенный в начале июля этого года пяти болгарским медсестрам и палестинскому врачу по обвинению в заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией, на пожизненное заключение.

"Высший совет принял решение заменить смертную казнь на пожизненное тюремное заключение", - сообщил источник в МВД страны.

Как сообщило агентство Рейтер, министр иностранных дел Болгарии Ивайло КАЛФИН заявил, что его страна будет просить Ливию выслать в Софию болгарских медиков.

"Это решение (ливийской инстанции) является большим шагом вперед... Для нас это дело закончится только тогда, когда они (медики) вернутся в Болгарию", - сказал И.КАЛФИН.

Также глава болгарского МИД отметил, что решение Высшего совета юстиции Ливии о замене смертной казни на пожизненное заключение дает правительству Болгарии возможность использовать соглашение между двумя странами об экстрадиции, заключенное еще в 80-ых годах, и таким образом вернуть на территорию Болгарии осужденных врачей.

Палестинский врач, также обвиняемый в причастности к трагедии в городе Бенгази, где в 1999 году более 400 детей были инфицированы ВИЧ через инъекции, получил болгарское гражданство. Если Триполи даст согласие на экстрадицию, все обвиняемые медики, включая палестинца, отправятся в Софию. В болгарской столице в настоящее время уже находится семья палестинского педиатра.

В свою очередь глава ливийского МИД Абдель-Рахман ШАЛКАМ в интервью агентству Ассошиэйтед пресс заявил, что Ливия готова рассмотреть вопрос о депортации медиков в Софию.

По словам А.ШАЛКАМА, переговоры по этому поводу будут проходить в "законных рамках и политическом контексте" двух стран. "В обмен на это (на депортацию медиков), улучшение содержания зараженных детей и их семей должны быть учтены", - отметил глава МИД Ливии.

На днях стало известно, что семьи зараженных ВИЧ детей согласились на получение денежных компенсаций в обмен на свой отказ от требований смертной казни для подсудимых медиков.

Во вторник все жертвы трагедии Бенгази получили чеки, которые они могли в тот же момент обналичить в банках. Кто выплачивает пострадавшим детям компенсации и конкретные суммы выплат не сообщаются.

После получения компенсаций, родственники зараженных ВИЧ детей во вторник подписали прошение в Высший совет юстиции с просьбой отменить смертный приговор. Ранее семьи зараженных детей (из 426 получивших инъекции детей к настоящему моменту от СПИДа скончались 56) категорически отказывались идти на компромисс и требовали смерти болгарских и палестинского врачей.