Ливийский суд заменил смертный приговор медикам на пожизненный срок
Высший совет принял решение
Ливийский суд заменил смертный приговор болгарским медикам на пожизненный срок.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира", Высший совет юстиции Ливии заменил смертный приговор, вынесенный в начале июля этого года пяти болгарским медсестрам и палестинскому врачу по обвинению в заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией, на пожизненное заключение.
"Высший совет принял решение заменить смертную казнь на пожизненное тюремное заключение", - сообщил источник в МВД страны.
Как сообщило агентство Рейтер, министр иностранных дел Болгарии Ивайло КАЛФИН заявил, что его страна будет просить Ливию выслать в Софию болгарских медиков.
"Это решение (ливийской инстанции) является большим шагом вперед... Для нас это дело закончится только тогда, когда они (медики) вернутся в Болгарию", - сказал И.КАЛФИН.
Также глава болгарского МИД отметил, что решение Высшего совета юстиции Ливии о замене смертной казни на пожизненное заключение дает правительству Болгарии возможность использовать соглашение между двумя странами об экстрадиции, заключенное еще в 80-ых годах, и таким образом вернуть на территорию Болгарии осужденных врачей.
Палестинский врач, также обвиняемый в причастности к трагедии в городе Бенгази, где в 1999 году более 400 детей были инфицированы ВИЧ через инъекции, получил болгарское гражданство. Если Триполи даст согласие на экстрадицию, все обвиняемые медики, включая палестинца, отправятся в Софию. В болгарской столице в настоящее время уже находится семья палестинского педиатра.
В свою очередь глава ливийского МИД Абдель-Рахман ШАЛКАМ в интервью агентству Ассошиэйтед пресс заявил, что Ливия готова рассмотреть вопрос о депортации медиков в Софию.
По словам А.ШАЛКАМА, переговоры по этому поводу будут проходить в "законных рамках и политическом контексте" двух стран. "В обмен на это (на депортацию медиков), улучшение содержания зараженных детей и их семей должны быть учтены", - отметил глава МИД Ливии.
На днях стало известно, что семьи зараженных ВИЧ детей согласились на получение денежных компенсаций в обмен на свой отказ от требований смертной казни для подсудимых медиков.
Во вторник все жертвы трагедии Бенгази получили чеки, которые они могли в тот же момент обналичить в банках. Кто выплачивает пострадавшим детям компенсации и конкретные суммы выплат не сообщаются.
После получения компенсаций, родственники зараженных ВИЧ детей во вторник подписали прошение в Высший совет юстиции с просьбой отменить смертный приговор. Ранее семьи зараженных детей (из 426 получивших инъекции детей к настоящему моменту от СПИДа скончались 56) категорически отказывались идти на компромисс и требовали смерти болгарских и палестинского врачей.