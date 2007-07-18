Уже госпитализированы 127 человек, отравившихся на свадьбе

В инфекционные отделения Владимирецкой центральной районной больницы и Кузнецовской городской больницы с предварительным диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 127 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 14 лет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, все они 14 июля находились на свадьбе в с.Малый Жолудск Владимирецкого района, всего на свадьбе находилось около 200 человек из шести сел района.

Течение заболевания средней и легкой степеней.