Уже госпитализированы 127 человек, отравившихся на свадьбе
09:56, 18 июля 2007Страна
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Течение заболевания средней степени
В инфекционные отделения Владимирецкой центральной районной больницы и Кузнецовской городской больницы с предварительным диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 127 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 14 лет.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, все они 14 июля находились на свадьбе в с.Малый Жолудск Владимирецкого района, всего на свадьбе находилось около 200 человек из шести сел района.
Течение заболевания средней и легкой степеней.
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