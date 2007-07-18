Из-за ложного сообщения о минировании была парализована работа больницы

В Запорожской области из-за ложного сообщения о минировании на 6 часов была парализована работа районной больницы.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, сообщение о минировании центральной районной больницы Приазовского района области поступило накануне в 11.25.

"Неизвестный мужчина позвонил на "03" в г. Мелитополь и заявил, что в больнице, расположенной в поселке Приазовское заложено взрывчатое вещество", - сообщили в МЧС.

На место предполагаемого происшествия в срочном порядке выехали сотрудники взрыво-технической службы облУВД, пожарные, кареты скорой помощи, представители райадминистрации и милиции, которые эвакуировали из помещения ЦРБ 100 пациентов и 200 работников больницы.

"Осмотр помещений больницы удалось завершить к 17.00, всех эвакуированных возвратить в больницу - лишь к 18.00", - сообщили в МЧС, отметив, что сотрудники милиции пытаются установить личность давшего ложное сообщение о минировании, но пока безуспешно.