Кислотные дожди расплавят женские колготки - экологи

В управлении МинЧС во Львовской области заверяют, что пока ни жителям Львова, ни тем более Киева, до которого от места трагедии свыше 300 км, ни других городов, расположенных на расстоянии 100 и более км от места катастрофы, ничего не угрожает. Хотя и добавляют, что если пожар не удастся быстро потушить, то возможно куда более серьезные последствия.

О них говорит известный украинский эколог Владимир Борейко: "Фосфор и его соединения относятся к одной из самых вредных для организма человека группы химикатов. Поэтому людей необходимо эвакуировать немедленно! Удар будет нанесен, прежде всего, по органам дыхания, и нельзя исключать паралича нервной системы. Люди нахватаются отравленного воздуха, обожгут легкие и получат паралич, как случается вследствие воздействия армейских отравляющих газов. Это первое. Второе — кислотные дожди будут выжигать бахчевые культуры, хвойные посадки. Попадая на женские колготки, эти осадки просто расплавят их, а что говорить о влиянии на кожу человека, говорить вообще не приходится. Куда пойдет фосфорное облако, одному Господу известно — может, и Польшу накроет, а потом поляки нам предъявят миллиардный счет за причиненный экологический ущерб. Не избежать проблем и с грунтовыми водами. Вредные вещества смоет в реки. Это, так сказать, скоротечные результаты. Долгосрочные же просто трудно себе представить..."

Селяне же всего Буского района могут отравиться не только ядовитым воздухом, но и фруктами с овощами со своих садов огородов, а также водой из колодцев, заявил львовским журналистам начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник Сергей Петрук.

Сегодня