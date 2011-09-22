Комитет ВР по вопросам здравоохранения поддержал проект бюджета на 2012 г.
Достаточно сбалансирован
Об этом на очередном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения сказала его председатель, народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов Татьяна Бахтеева.
«Следует отметить, что в целом проект бюджета - 2012 в сфере здравоохранения является достаточно сбалансированным и учитывает основные потребности отрасли. Поэтому члены Комитета поддержали принятие проекта бюджета на 2012 год в первом чтении», - сказала Бахтеева.
Народный депутат отметила: в проекте государственного бюджета на 2012 год на сферу здравоохранения запланировано 56,1 млрд. гривен,из них государственный бюджет составляет 16,6 млрд.грн., местные бюджеты - 39,5млрд. гривен. В 2012 году доля расходов на здравоохранение в структуре ВВП в соответствии с проектом бюджета составит 3,7%, против 3,4% в текущем году. То есть по этому показателю мы имеем существенное увеличение.
«Но, я в очередной раз хочу напомнить, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, невозможно ожидать эффективной работы отрасли здравоохранения, если расходы на нее составляют менее 5% ВВП» - добавила Бахтеева.
По ее словам, настоящим прорывом в проекте Бюджета можно назвать увеличение более чем в 2 раза финансирования программы лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых забоелваний(со 114 млн. в 2011 г. до 264 млн. в 2012).
«Это – очень важное и положительное изменение, поскольку, как известно,сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности (65% всех случаев смерти) и одним из основных факторов, формирующих структуру заболеваемости населения Украины», - отметила Бахтеева.
Также значительно увеличено финансирование программы по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа(на 48,5%) и программы «Детская онкология» (на 50%).
Кроме этого, председатель комитета отметила: проектом госбюджета 2012 года, предусмотрено решение ряда социальных вопросов в сфере здравоохранении. В частности, с 1 января 2012 года предусмотрена выплата медицинским и фармацевтическим работникам помощи на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении основного ежегодного отпуска, в сумме1,6 млрд.грн. Также, увеличатся зарплаты врачей-хирургов высшей категории на861 грн., участкового врача-терапевта высшей категории на 704 грн., фельдшеров высшей категории на 540 грн. в сравнении с 2011г. На субвенции местным бюджетам в отрасли здравоохранения запланировано выделить 1,8 млрд. грн.
На финансирование государственных целевых программ и комплексных мероприятий проектом госбюджета на 2012 год предусмотрены ассигнования в объеме 1 млрд. 872 млн. грн. «Это на 74,2 млн.грн. больше, чем в 2011 году. Однако, даже с учетом этого увеличения, планируемые ассигнования составляют лишь 55,9% от потребности. Так что в своих предложениях, в бюджетный комитет, наш Комитет будет требовать увеличения финансирования госпрограмм на 2012 год», - уточнила парламентарий.