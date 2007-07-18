Охрана здоровья в тюрьмах Украины и лучший европейский опыт

Министерство юстиции Украины презентовало концепцию реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, презентация концепции состоялась в ходе двухдневного круглого стола на тему: “Здравоохранение в тюрьмах: практическое применение программ уменьшения вреда и лучшего европейского опыта”, который завершил свою работу вчера в Пуще-Водице под Киевом.

Как сообщил начальник Управления Минюста по обеспечению взаимодействия с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через министра юстиции, Владимир СЕРОВ, концепция определяет основные направления реформирования системы исполнения наказаний в Украине. Она должна обеспечивать соблюдение прав человека в местах заключения, защиту интересов лица, общества и государства, существенное уменьшение повторной преступности среди лиц, отбывающих или отбывших уголовные наказания, создания условий для исправления и адаптации в обществе бывших узников, приведения условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, в соответствие с требованиями национального законодательства и соответствующих Европейских пенитенциарных правил.

Кроме того, в ходе круглого стола было отмечено, что особое беспокойство вызывает нынешнее состояние здравоохранения в пенитенциарной системе Украины. На сегодняшний день места заключения являются источниками распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и инфекционных заболеваний.

Было отмечено, что в ближайшем будущем на улучшении здравоохранения в тюрьмах должно быть сосредоточено повышенное внимание правительства, а также соответствующих министерств и ведомств.

В частности, для узников должен быть обеспечен уход, лечение и поддержка, которые базируются на соблюдении прав человека и гендерном подходе, эквивалентных тем, что предлагаются другим членам общества. Необходимо также внедрить интегрированный подход к здравоохранению в тюрьмах путем совершенствования самой системы здравоохранения, с одновременным улучшением условий содержания в тюрьмах и управления уголовно-исполнительной системой.

Как дискуссионный в ходе круглого стола поднимался вопрос необходимости внедрения тюремных программ по распространению шприцев в местах заключения. Поскольку, несмотря на запрет употребления наркотиков, такие случаи есть, причем с многократным использованием шприцев, что приводит к распространению среди заключенных ВИЧ/СПИДа.

В заседании круглого стола приняли участие представители Государственного Департамента по вопросам исполнения наказаний, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, прокуратуры, СБУ, и общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение «О мерах по реформированию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

Глава государства распорядился образовать Комиссию по разработке проектов Концепции реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Комплексной целевой программы реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Председателем комиссии назначен заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.