Отмена перехода на зимнее время благотворно для здоровья

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО считает, что отмена перехода на зимнее и летнее время благотворно повлияет на здоровье украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Кабинете министров Украины.

По словам А.АНИЩЕНКО, адаптация организма человека к переходу на зимнее или летнее время сопровождается слабостью, в этом время снижается иммунитет. В частности, по его словам, «может присоединиться банальная респираторка на фоне ослабленного организма».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.