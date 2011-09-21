Внедрение страховой медицины предусмотрено реформированием

Реформирование системы здравоохранения в Украине будет предусматривать внедрение эффективной страховой медицины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Йорке.

Глава государства подчеркнул, что программа реформ в системе здравоохранения Украины рассчитана на много лет, а в ходе реализации реформы должны приниматься наиболее эффективные решения, которые обеспечат хороший конечный результат.

«Врач должен дойти до человека, и человек должен почувствовать, что с ним работает специалист», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, реформирование отечественной медицины касается как предоставления скорой медицинской помощи, так и внедрения семейной медицины, надлежащего амбулаторного обслуживания, работы специализированных центров.

«Безусловно, свое место здесь занимает страховая медицина. В этом направлении также предусмотрено постепенное реформирование», - сказал Президент.

Работающие граждане будут вкладывать средства в свое здоровье, а малообеспеченные слои населения будут иметь государственную поддержку, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Люди, которые не могут платить, - инвалиды, пожилые люди - государство заплатит за них. Это также бюджетные программы, которые обязательно будут работать в нашем государстве», - сказал Президент.

Как показывают исследования, добавил В.ЯНУКОВИЧ, эффективное использование всех имеющихся в стране ресурсов даже при неизменных объемах финансирования значительно улучшит медицинское обслуживание.

Отвечая на вопросы, Президент также подчеркнул, что в системе медицины, как и в других сферах жизнедеятельности, будет использоваться частно-государственное партнерство. Он добавил, что в Украине уже принято соответствующее законодательство.

«Это обычная практика... Частно-государственное партнерство - это весьма эффективный метод достижения цели в том или ином направлении», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Объединение усилий государства и частного капитала, частных компаний - это мировая практика, и она сегодня уже в полной мере применяется в Украине», - сказал Президент.