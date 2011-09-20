Закон о предотвращении фальсификации лекарств вступит в силу с 1 ноября

Верховная Рада Украины устранила несогласованности в тексте принятого 8 сентября 2011 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств».

Парламент решил, что этот закон вступит в силу в случае подписания его Президентом Украины 1 ноября 2011 года. В принятом законе предусматривалось, что он вступит в силу 1 сентября 2011 года, хоть закон принимался 8 сентября 2011 года.