В Украине отменили переход на летнее и зимнее время

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признано утратившим силу постановление ВР и постановление Украинской ССР относительно перехода на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

За данное постановление голосовали фракции и группы, которые входят в парламентское большинство.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (реестр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делает и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.

15 сентября этого года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.