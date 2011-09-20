Развитие телемедицины для Украины является особенно важным и актуальным - Бахтеева

Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов, председатель профильного комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на подписании Меморандума о взаимопонимании относительно дальнейшего развития национальной сети телемедицины в Украине.

«Сегодня в нашей стране крайне сложная ситуация с организацией своевременной, доступной качественной медицинской помощи с участием высококвалифицированных специалистов. Эта проблема имеет место во многих городах, за исключением областных центров, однако особенно остро она стоит в отдаленных сельских населенных пунктах. Многие жители нашей страны, проживающие в отдаленной местности, вынуждены ехать за получением такой помощи в столицу либо в другие большие города. Поэтому развитие такого современного направления медицины, как телемедицина, является особенно актуальным и важным для Украины», - сказала Бахтеева.

Народный депутат добавила: телемедицина даст возможность предоставить высококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центров в отдаленных районах и существенно сэкономить при этом затраты пациентов. Благодаря телемедицине практические врачи в процессе регулярного консультирования получат дополнительный опыт и знания. Также врачи смогут «посещать» видеолекции или наблюдать за ходом операции, проводимой самыми авторитетными специалистами, находясь в этот момент за сотни и тысячи километров.

Одним из ключевых вопросов для внедрения телемедицины на практике является нормативно-правовое обеспечение.

Нардеп заявила: необходимо приведение в соответствие с современными требованиями действующей нормативно-правовой базы по вопросам оказания телемедицинских услуг. В ряд законов нужно внести поправки, касающиеся развития телекоммуникационных систем, прежде всего в Основы законодательства Украины о здравоохранении добавить пункт о праве граждан на получение телекоммуникационных консультаций. Законодательное закрепление телемедицины, как одного из видов медицинской помощи, потребует внесения изменений как минимум в 10 Законов. Кроме того, народными депутатами уже подготовлен проект отдельного Закона «О телемедицине».

«Совершенствование нормативной базы чрезвычайно важно для эффективного и качественного дальнейшего развития системы здравоохранения Украины, ее надлежащего реформирования, на необходимости которого настаивает Президент Украины Виктор Федорович Янукович» - подчеркнула парламентарий.

Татьяна Бахтеева сказала: такие масштабные проекты как телемедицина лучше всего реализуются в тех странах, где государство активно финансирует подобные проекты. Однако, информатизация здравоохранения имеет очень низкие темпы, а если говорить о телемедицине, то сегодня бюджетные деньги на ее развитие не выделяются вообще. Все что делается – делается за деньги частных компаний и фондов.

«Сейчас к этой теме активно присоединился фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и ДТЭК («Донбасская топливно-энергетическая компания»). Поэтому мы имеем все основания надеяться и верить, что телемедицинская сеть будет заведена во все областные учреждения здравоохранения» - сказала народный депутат.

Татьяна Бахтеева от имени Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поблагодарила Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и компанию ДТЕК за те усилия по развитию телемедицины в Украины, которые они уже предприняли. И за те важные дела, которые они намерены продолжить вместе с Министерством здравоохранения Украины и Национальной академией медицинских наук Украины после подписания соответствующего меморандума.

«Благодаря этому яркому примеру государственно-частного партнерства и благотворительности, Украина станет одним из современных центров развития и практического использования телемедицинских технологий. А это, в свою очередь, позволит значительно повысить качество и доступность специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой гражданам нашей страны, серьезно улучшить и поднять на качественно новый уровень знания и практические навыки украинских врачей» - подытожила Бахтеева.