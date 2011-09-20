ВР приняла Закон «О противодействии торговле людьми»

Верховная Рада Украины приняла Закон «О противодействии торговле людьми».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный документ проголосовали 290 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В Законе «О противодействии торговле людьми» определены основные направления реализации государственной политики, направленной на противодействие торговле людьми; полномочия органов исполнительной власти во время осуществления мероприятий по противодействию торговле людьми; механизм предотвращения торговли людьми, борьбы с ней, предоставление помощи и защиты пострадавшим лицам.

Также закон определяет права пострадавших от торговли людьми лиц, которые обратились за помощью; принципы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми.

Кроме того, предусмотрено усиление ответственности за правонарушения, связанные с торговлей людьми.

В частности, зарубежные дипломатические учреждения Украины в случае необходимости обеспечивают граждан Украины соответствующими документами для возвращения в Украину, оказывают необходимую консультационную и правовую помощь и принимают необходимые меры относительно их возвращения в Украину.

В случае отсутствия у граждан Украины, которые пострадали от торговли людьми, средств для возвращения в Украину, зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению их в Украину.

Также определена процедура репатриации иностранцев и лиц без гражданства, которые пострадали от торговли людьми.

В законе определены специальные принципы противодействия торговле детьми. В случае выявления в Украине ребенка, который пострадал от торговли детьми и является иностранцем или лицом без гражданства, в установленном порядке принимается одно из таких решений: возвращение ребенка в страну происхождения; оставление ребенка в Украине.

Ребенок, который пострадал от торговли детьми, подлежит оставлению в Украине в случае невозможности его возвращения в страну происхождения и при наличии условий для интеграции ребенка в Украине в части обеспечения его права на здравоохранение, образование, социальную защиту.

При решении вопроса о возвращении или оставлении ребенка следует учитывать мнение ребенка, принимая во внимание возраст, физическое, интеллектуальное развитие и интересы ребенка.

Ребенок, который пострадал от торговли детьми, не возвращается в страну происхождения, если есть признаки того, что такое возвращение ставит под угрозу его безопасность и не отвечает его интересам.