ВР приняла Закон «О противодействии торговле людьми»
Усилена ответственность
Верховная Рада Украины приняла Закон «О противодействии торговле людьми».
Как передает корреспондент УНИАН, за данный документ проголосовали 290 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В Законе «О противодействии торговле людьми» определены основные направления реализации государственной политики, направленной на противодействие торговле людьми; полномочия органов исполнительной власти во время осуществления мероприятий по противодействию торговле людьми; механизм предотвращения торговли людьми, борьбы с ней, предоставление помощи и защиты пострадавшим лицам.
Также закон определяет права пострадавших от торговли людьми лиц, которые обратились за помощью; принципы международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми.
Кроме того, предусмотрено усиление ответственности за правонарушения, связанные с торговлей людьми.
В частности, зарубежные дипломатические учреждения Украины в случае необходимости обеспечивают граждан Украины соответствующими документами для возвращения в Украину, оказывают необходимую консультационную и правовую помощь и принимают необходимые меры относительно их возвращения в Украину.
В случае отсутствия у граждан Украины, которые пострадали от торговли людьми, средств для возвращения в Украину, зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению их в Украину.
Также определена процедура репатриации иностранцев и лиц без гражданства, которые пострадали от торговли людьми.
В законе определены специальные принципы противодействия торговле детьми. В случае выявления в Украине ребенка, который пострадал от торговли детьми и является иностранцем или лицом без гражданства, в установленном порядке принимается одно из таких решений: возвращение ребенка в страну происхождения; оставление ребенка в Украине.
Ребенок, который пострадал от торговли детьми, подлежит оставлению в Украине в случае невозможности его возвращения в страну происхождения и при наличии условий для интеграции ребенка в Украине в части обеспечения его права на здравоохранение, образование, социальную защиту.
При решении вопроса о возвращении или оставлении ребенка следует учитывать мнение ребенка, принимая во внимание возраст, физическое, интеллектуальное развитие и интересы ребенка.
Ребенок, который пострадал от торговли детьми, не возвращается в страну происхождения, если есть признаки того, что такое возвращение ставит под угрозу его безопасность и не отвечает его интересам.