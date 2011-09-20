На всеукраинском конкурсе выбрана лучшая медсестра страны

В Ривне завершился V Всеукраинский конкурс профессионального мастерства медицинских сестер «Эскулап-профессионал», который проходил в течение двух дней.

Победительницей конкурса стала Олеся ДЕМБОРИНСКАЯ из Тернопольской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Ривненской областной государственной администрации.

В целом же жюри, назначенное Министерством здравоохранения Украины, самую лучшую медсестру избирало из 24 конкурсанток. Они продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по хирургии, терапии, педиатрии.

Как сообщалось, в прошлом году звание лучшей медсестры завоевала жительница Ривного, поэтому именно Ривненская область в этом году принимала всеукраинский конкурс.

В следующем же году конкурс медсестер пройдет в Тернополе.