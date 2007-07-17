Пары желтого фосфора поражают кости, костный мозг и печень

Комментируя техногенную катастрофу во Львовской области, директор Института экологии Карпат Оксана Марискевич указала, что попадание паров желтого фосфора в атмосферу может иметь осложнённые экологические последствия из-за сильной жары на Львовщине. По ее словам, помимо поражения костей, костного мозга и некроза печени, пары фосфора при высокой температуре также могут вызывать отёки лёгких.

«Поскольку через два дня в регионе обещают сильные дожди, опасные соединения желтого фосфора могут попасть в грунтовые воды, что приведёт к экологическому загрязнению значительных территорий», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бужском районе Львовщины на перегоне Красне-Ожидив сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного состава. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

При тушении пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бужского района, где проживает 11 тысяч лиц, а также отдельные территории Радехивского и Бродовского районов области. В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Бужского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших.