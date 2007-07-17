Мультфильмы опасны для здоровья детей

Специалисты киевского Института психологии, проанализировав современный рынок мультипликации, пришли к выводу, что большинство заграничных анимационных фильмов формируют у детей плохой вкус, разжигает агрессию и в будущем может вызывать психические расстройства.

Дети, насмотревшись мультиков, становятся раздражительными, плохо спят.

Леся Вовчик-Блакитная из институт психологии имени Г.С. Костюка уверена, что некоторые мультфильмы могут привести к проблемам, которые напоминают шизофренические состояния, к психоневрологическим проблемам, к проблемам отставания в развитии языка, отставания в развитии интеллекта.

Насмотревшись сцен агрессии на экране, ребенок переносит их в реальную жизнь. Трудно малышам и понять, почему из телевизора на него смотрят герои не похожие ни на людей, ни на животных.

Но хуже всего в таких мультиках – использование 25-го кадра. Например, как в фильме «Мертвая принцесса».

«Там есть 25-й кадр, который фактически пропагандирует детоненавистническую идеологию, то есть мать - она всегда некрасива, какое-то чудовище, а красавица, она всегда красавица», - говорит Вовчик-Блакитная.

Что смотреть украинским детям, решает Служба кинематографии Министерства культуры и туризма. Они выдают прокатные удостоверения, которыми оценивают качество сюжета и видеоряда, его переводу и дубляжу на украинскую, присваивают возрастную категорию, выясняют, не противоречит ли фильм нашему законодательству.

«Законодательство запрещает показывать на экране жестокость, насилие, порнографию, сексуальное извращение», - говорит глава Государственной службы кинематографии Анна Чмиль.

Однако четких критериев, что такое жестокость, насилие, нигде нет.

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