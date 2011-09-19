В Харькове началась международная конференция по ядерной медицине

В Харькове 19-21 сентября на базе Института сцинтилляционных материалов Научно-технологического комплекса «Институт монокристаллов» НАН Украины пройдет международная конференция «Ядерная медицина: Физика, Инженерия, Практика».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в «Институте монокристаллов», организатором мероприятия при поддержке Министерства иностранных дел Украины, Государственного департамента США и Посольства США в Украине выступает Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

На конференции будут заслушаны доклады, касающиеся нового нейтронного источника, который планируется построить в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт». Кроме этого, в ходе мероприятия ученые проанализируют состояние ядерной медицины, а также перспективы развития этой отрасли в Украине и других странах.

Как сообщал УНИАН, на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ) планируется на протяжении ближайших 4-х лет разработать и построить совместно с Аргонской национальной лабораторией США новую ядерную установку «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем» («Источник нейтронов»).

По словам генерального директора ННЦ «ХФТИ» Ивана НЕКЛЮДОВА, кроме исследований свойств подкритических сборок, «Источник нейтронов» даст возможность производить все медицинские изотопы, которые сегодня используются в мире. Установка также позволит сертифицировать материалы (в том числе продукты питания), облучать биологические объекты (в том числе для нейтронной терапии), исследовать наноматериалы, развивать нанотехнологии и радиационное материаловедение. Запуск предусмотрен в 2014 году. Мощность установки будет составлять 250 КВт.

Справка УНИАН. Ядерная медицина – это отрасль на стыке физики и медицины, которая использует радиоактивные изотопы для диагностики и лечения болезней человека. Методы радионуклидной диагностики используются практически во всех областях медицины, а наиболее активно применяются в онкологии, кардиологии, нефрологии.