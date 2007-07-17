Угрозы для населения в районе аварии во Львовской области нет – Минздрав

Угрозы для населения Львовской области в районе аварии, произошедшей вследствие схождения с железнодорожного пути цистерн с желтым фосфором, как таковой нет.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В пресс-службе заметили, что тучу, которая образовалась в результате горения фосфора, ветром было отнесено от населенных пунктов в сторону леса.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что в целом специалистами было осмотрено и опрошено пять тысяч местных жителей, и что “симптомов (отравление – УНИАН) как таковых нет”. Около 20 человек пожаловались на головную боль, и они будут детально обследованы дополнительно.

Вопрос об эвакуации людей Минздрав не ставит, поскольку, по словам представителей пресс-службы, такой необходимости нет.

Количество госпитализированных ликвидаторов аварии не увеличилось – 14 находятся в стационаре, при этом один из них - в тяжелом состоянии, 13 – в среднем. Еще двое ликвидаторов получают амбулаторное лечение.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Бусском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидов сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

Во время тушения пожара образовалась туча из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Бусского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области. В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. Из 6 населенных пунктов Бусского района временно отселены около 800 жителей. Госпитализированы 14 пострадавших.

Желтый фосфор – сильноядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.