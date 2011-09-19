Украина вступит в Европейскую организацию детских омбудсменов

Украина через три месяца планирует вступить в Европейскую организацию уполномоченных по правам ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы начинаем процедуру вступления в Европейскую организацию омбудсменов по вопросам прав ребенка. Эта процедура предусматривает, минимум, три месяца, а также соответствующий небольшой, символический вступительный взнос", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, в организацию входят 32 европейские страны, в которых создан институт уполномоченного по правам ребенка.

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что Украина планирует представить на одно из тематических заседаний институтов Совета Европы стратегию политики в сфере прав ребенка до 2020 года. "Это также является очень важным с точки зрения формирования сегодняшней государственной политики Украины", - убежден уполномоченный Президента по правам ребенка.