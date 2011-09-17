Подпишут Меморандум между МЗУ, НАМН Украины, Фондом «Развитие Украины», ДТЕК и МТС

19 сентября 2011 года в 15:00 в помещении Министерства здравоохранения Украины (Киев, ул. Грушевского 7, 3 этаж, Зал международных делегаций) состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Украины, Национальной Академией Медицинских Наук Украины, Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», компанией ДТЕК и компанией МТС.

Меморандум посвящен вопросам перестройки Национальной телемедицинской сети, заданием которой является обеспечение доступности высокоспециализированной медицинской помощи для пациентов, которые проживают в областных центрах или приезжают на консультацию из отдаленных уголков Украины.

После подписания меморандума состоится пресс-конференция.

Участники пресс-конференции:

■ Татьяна Бахтеева – Председатель комітета ВР Украины по вопросам здравоохранения;

■ Александр Анищенко – Министр здравоохранения Украины;

■ Андрей Сердюк – Президент Национальной академии медицинских наук Украины;

■ Олег Проживальский – Директор по корпоративному управлению и контролю компании МТС;

■ Анатолий Заболотный – Директор Благотворительного фонда «Развитие Украины»;

■ Александр Толкач – Директор по внешним связям ДТЕК.

Аккредитация журналистов в пресс-службе МЗ Украины будет длиться до 10:00 19 сентября 2011 года.

Тел.: (044) 253 02 25, или на e-mail: press1@moz.gov.ua.