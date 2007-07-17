Грейпфруты могут вызвать рак груди

Потребление в пищу большого количества грейпфрутов может увеличить риск возникновения рака груди. К такому выводу пришли в результате исследований американские ученые из университетов Южной Каролины и Гавайев.

В исследовании приняли участие 50 тыс. женщин в период после менопаузы. Его результаты показали, что у женщин, съедавших по половине грейпфрута и более каждый день, риск заболеть раком груди на 30% выше, чем у тех, кто вообще не ел эти цитрусовые.

Дело в том, что грейпфруты повышают уровень эстрогена в крови. Этот гормон способен резко увеличить скорость развития злокачественных новообразований молочной железы.

В то же время ученые подчеркивают, что для точного подтверждения этой теории требуются более детальные исследования.

ВЗГЛЯД