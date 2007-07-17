Слушать музыку во время грозы опасно для здоровья

Канадские врачи заявляют, что прослушивание портативного плеера во время грозы может быть весьма опасно для здоровья.

Они сообщают, что такое времяпровождение во время непогоды может вызвать ожоги и нанести ущерб слуху. Они приводят в пример пациента, в которого попала молния в тот момент, когда он слушал iPod. У мужчины, совершавшего пробежку во время грозы, сильно обгорела грудь и нога, к которой был прикреплен плеер. И медики заявляют, что проводниками электричества в данном случае послужили металлические наушники и пот бегущего человека.

Также у пациента перелом челюсти. Врачи предполагают, что это случилось в результате резкого сокращения мышц, которое возникло тогда, когда ток электричества через наушники привел к тому, что воздух в его ушных раковинах нагрелся и фактически взорвался, из-за чего у мужчины лопнули барабанные перепонки. В данный момент слух пациента не составляет даже 50% от нормального.

Медики сообщают, что это уже не первый случай, когда человек с портативным плеером в результате удара молнии переносит гораздо большие травмы, чем если бы на нем не было никаких электронных устройств.

Отметим, что электронные устройства сами по себе молнию не притягивают. Но, по мнению специалистов, в таких комбинациях, как вышеизложенная - пот и металл, могут привести к повреждениям организма.

BBCrussian.com