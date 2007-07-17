В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция Международного благотворительного фонда «Украина 3000», на которой впервые будет обнародован порядок хода завершающей части конкурса по отбору Генерального проектировщика Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка – Детской больницы будущего. Участники: советник председателя наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Андрей Мирошниченко; член наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Василий Вовкун; руководитель пресс-службы Фонда «Украина 3000» Марина Антонова. Во время пресс-конференции будет сообщено о том, когда и как будет происходить отбор Генерального проектировщика Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка, а также каким образом СМИ смогут оперативно получать информацию и освещать ход конкурса. Кроме того, участники пресс-конференции очертят последующие планы мероприятий по определению Генерального проектировщика больницы (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 143-38-53. до 18-00 17 июля.