В зоне поражения - 11 тысяч жителей Львовской области

Во Львовской области в зоне поражения продуктами горения фосфора оказались 11 тысяч местных жителей.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника пресс-центра ГУ МинЧС во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, в понедельник в 16.55 в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидив сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали из станции Аса (Джамбул, Казахстан) на станцию Оклеса (Республика Польша). Из-за вытекания фосфора из одной цистерны произошло самовозгорание 6 цистерн.

В результате схода цистерн было повреждено 50 м железнодорожного полотна, около 100 м контактной сети и три опоры. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зоне поражения оказалось 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.

В 22.29 понедельника пожар был ликвидирован. В результате пожара продуктами горения отравилось 16 человек, из них 13 в тяжелом и среднем состоянии госпитализированы в военный медицинский клинический центр Западного оперативного командования во Львове. Семеро госпитализированных – работники МинЧС, двое – работники Госавтоинспекции, четверо – местные жители. Погибших нет, однако на данный момент жители Буского района начали обращаться в больницы и медпункты с жалобами на тошноту и головную боль.

Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселены около 800 жителей.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 450 человек личного состава и 80 единиц техники, в том числе: от МинЧС 125 человек и 30 единиц техники, от Минтранса 30 человек и 7 единиц техники (6 пожарных поездов), от МВД 220 человек и 30 единиц техники, от Минздрава 25 человек и 9 единиц техники.

На месте происшествия работает вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК и оперативная группа МинЧС во главе с первым заместителем министра Владимиром АНТОНЦОМ.

По словам В.ТУРОВЦЕВА, причины аварии пока неизвестны, работники железной дороги проводят соответствующие экспертизы.