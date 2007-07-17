Застенчивость сокращает жизнь

Ученые из американского Университета Нортвестерн в Чикаго в ходе продолжавшихся 30 лет исследований доказали, что такие черты характера, как застенчивость и робость, сокращают продолжительность жизни и являются причинами сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что объектами изучения были исключительно мужчины. Так было установлено, что застенчивые мужчины в два раза более подвержены инфарктам и инсультам, чем их сверстники без комплексов.

При этом, как оказалось, даже такие факторы, как особенности питания, курение и излишний вес не имеют заметного влияния на этот феномен.

"Все говорит о том, что робким людям следует срочно менять свой образ жизни: больше ходить в гости, чаще посещать театры, кафе, рестораны и танцплощадки", - заявил один из представителей научного коллектива.

В то же время ученые пока не могут объяснить, почему социально более активные люди меньше болеют опасными для жизни сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ИТАР-ТАСС