В медзаведениях появится должность «зубной гигиенист»

В государственных медицинских заведениях появится должность «зубной гигиенист».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом шла речь на совместном совещании Минздрава Украины, Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика, ГУ «Институт стоматологии НАМН Украины», Координационного совета Минздрава Украины по вопросам стоматологии, Ассоциации стоматологов Украины и Координационного совета Ассоциации стоматологов Украины «Опыт и перспективы введения непрерывного медицинского образования младших медицинских специалистов по специальности «Стоматология».

Отмечалось, что в связи с перегруженностью врачей-стоматологов лечебной работой, которая сокращает объем времени на проведение профилактической работы, существует необходимость в специалистах, которые бы проводили регулярные осмотры полости рта и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития кариеса, его осложнений, болезней пародонта, слизистой оболочки полости рта, и уже в случае необходимости направляли пациента на специализированную стоматологическую помощь.

«Сегодня в государственных заведениях здравоохранения отсутствуют должности зубных гигиенистов, а потому и работа в стоматологических отделениях направлена не на профилактику стоматологических болезней, а на лечение последствий уже развитой патологии. Отличная же ситуация сложилась в частных стоматологических клиниках, где такая должность как зубной гигиенист существует уже на протяжении 10 лет. Однако и эти специалисты не имеют надлежащей подготовки, и исправить состояние дел возможно путем увеличения подготовки зубных гигиенистов за счет хозрасчета», - говорится в сообщении.

Для этого, по данным пресс-службы, в Украине с 2006 года в медицинских учебных заведениях І-ІІ уровня аккредитации стали готовить младших специалистов с медицинским образованием по специальности «Зубной гигиенист». Первый выпуск этих специалистов состоялся в 2009 году, а именно 230 специалистов по государственному заказу и 270 – на хозрасчетных принципах. Впрочем, такое количество специалистов не является достаточным, и принято решение об увеличении подготовки младших медицинских работников по специальности «Зубной гигиенист» в Украине. В частности, в большинстве стран Европы и США сегодня уменьшается количество подготовленных врачей-стоматологов и увеличивается количество гигиенистов.

Подготовка «зубных гигиенистов» в Украине проводится в 9 учебных заведениях Украины, таких как Житомирский Институт медсестринства, Харьковский, Львовский, Ривненский, Могилев-Подольский, Киверцевский медицинские колледжи, Шепетовское, Херсонское и Ракитнянское медицинские училища.