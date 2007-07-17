Количество отравления на свадьбе увеличилось до 122 лиц

В Ривненской области по состоянию на 7.00 вторника количество госпитализированных вследствие отравления на свадьбе увеличилось до 122 лиц.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие находятся в инфекционных отделениях Владимирецкой центральной районной больницы и Кузнецовской городской больницы с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит”. Среди госпитализированных - 21 ребенок.

Все они 14 июля находились на свадьбе в с. Малый Жолудск Владимирецкого района, где было гостей около 200 человек из шести сел района. Течение заболевания средней и легкой степени.