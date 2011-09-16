Грантовой программе i³ [идея – импульс – инновация] Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» www.i3grants.org - 1 год.

Ровно год назад, 16 сентября 2011 года, начала свою работу грантовая программа i³ [идея – импульс – инновация] Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». За это время состоялось 4 заседания Экспертного совета, в состав которого входят 5 специалистов из разных сфер культуры.

За время реализации грантовой программы 66 культурных проектов получили финансовую поддержку, 29 из которых это - гранты на профессиональные путешествия за границу с целью творческого развития и налаживания профессиональных контактов в международной культурной среде. Один из таких проектов - Первый в Украине Фестиваль переводов проходит в рамках VI Львовского международного литературного фестиваля (в рамках 18-ого Международного «Форума издателей во Львове») с 14 сентября по 18 сентября 2011. Более детальную информацию Вы можете найти здесь: http://i3grants.org/uk/projects/72

Напоминаем, что ключевыми критериями отбора проектов являются художественное качество, инновационность, способность вызывать интеллектуальную дискуссию по важным общественным проблемам, наличие компонента межрегионального сотрудничества (привлечение к проекту участников из разных регионов страны).

Максимальный размер гранта для институции составляет - 160 000 грн. Максимальный размер индивидуального гранта на создание художественного произведения для индивидуальных художников – 80 000 грн. Максимальный размер гранта на профессиональное путешествие – 16 000 грн.

Обращаем внимание, что с 2012 Фонд панирует расширить сферу программы, предоставляя гранты в сфере кино. Более детальную информацию о проектах, получивших финансирование, вы можете найти сайте – www.i3grants.org

О фонде:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.