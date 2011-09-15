Сегодня будут определять лучшую медсестру Украины
14:01, 15 сентября 2011Страна
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В Ривненской области
Сегодня в Ривненской области начнется Пятый Всеукраинский конкурс профессионального мастерства медицинских сестер «Эскулап-профессионал».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ривненской областной государственной администрации, Ривненскую область для проведения конкурса его организаторы избрали потому, что на прошлогоднем соревновании титул лучшей медсестры Украины получила Виктория ВОЗБРАНЮК, которая работает в Ривненской областной детской больнице.
Самую лучшую медсестру будет избирать жюри, которое назначено Министерством здравоохранения Украины.
Конкурс будет проходить в течение двух дней.
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