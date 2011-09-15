Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО считает, что законодательная норма об отмене максимальной разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым нарушает права ребенка.

Как сообщила УНИАН представитель Уполномоченного Президента Украины по правам человека Инна САВЧУК, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно усыновления)", которым предлагается исключить из Семейного кодекса норму, предусматривающую максимальную разницу в возрасте 45 лет между усыновителем и ребенком, которого он желает усыновить.

«Принят закон, который отдает преимущество потребностям взрослого человека, и не учитывает интересы ребенка. Разница в возрасте между ребенком и родителями должна быть такой, чтобы родители были способны в полной мере удовлетворить потребности ребенка в развитии, уходе и воспитании", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, рассматривая вопрос о максимальной разнице в возрасте между усыновителем и ребенком, важно считаться с тем, что усыновленные дети взрослеют, а их родители становятся все старше. "Передавая ребенка на усыновление, необходимо предвидеть будущее ребенка, возможность усыновителей предоставить ребенку реальную защиту и через десятилетия. Отмененная норма обеспечивала естественную последовательность поколений, способствовала созданию условий для получения усыновленными детьми высшего образования, защищала детей от риска повторного сиротства", - объяснил он.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, европейские страны ввели более жесткие возрастные ограничения для усыновителей. Например, в Болгарии, Греции, Исландии, Македонии, Венгрии максимальный возраст усыновителя – 45 лет, в Нидерландах – 42 года, в Хорватии – 35 лет. Как утверждает Конвенция ООН о правах ребенка и Конституционный Суд Украины (решение от 3 февраля 2009 года № 3-рп/2009), необходимо руководствоваться исключительно интересами детей, и поставить их выше интересов и желаний взрослых лиц.

Уполномоченный Президента по правам ребенка напомнил, что на сегодняшний день в Украине ожидают усыновления 28 тысяч сирот и детей, лишенных родительской опеки. "Из них 95% - дети в возрасте старше пяти лет. Теперь шансы этих детей быть усыновленными значительно уменьшились. Украине необходимо формировать культуру усыновления детей старшего возраста, а не создавать ажиотажные очереди для усыновления детей младенческого возраста", - убежден Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины» (относительно усыновления)". Закон поддержали 256 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается исключить из действующего Семейного кодекса норму, предусматривающую, что "разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет".