Татьяна Бахтеева: обеспечение качественным инсулином первоочередная проблема

Об этом на очередном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявила его председатель, народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева.

На заседание Комитета были приглашены представители ГПУ, МВД, СБУ, Фонда госимущества, МОЗ и руководство «Индар», для обсуждения вопроса относительно обеспечения в Украине больных сахарным диабетом препаратами инсулина и сложившейся ситуации на ЗАО «Индар».

«Принимая во внимание растущее количество инсулинозависимых больных, достаточно высокую стоимость импортных препаратов инсулина и ограниченные возможности государственного финансирования, мы должны жестко ставить вопрос о дальнейшем развитии отечественного производства инсулинов и повышении их качества. Однако, с некоторых пор, все усилия правительства и нашего Комитета, направленные на организацию надлежащего обеспечения больных диабетом качественными и доступными инсулинами, оказались под серьезной угрозой. Это связано с тревожными и непонятными событиями, которые вот уже четыре года имеют место вокруг ведущего отечественного производства инсулинов - завода «Индар» - заявила Бахтеева.

Народный депутат напомнила: количество больных сахарным диабетом составляет более 1 млн. 100 тыс. человек. При этом количество инсулинозависимых больных сахарным диабетом в нашей стране сегодня составляет 188 тыс., из них 7,5 тыс. — дети. За последние пять лет количество больных, применяющих инсулин, в Украине увеличилось на 20,4%.

Обращаясь к новому руководству завода «Индар» и к представителю фонда госимущества Бахтеева сказала: что согласно распоряжению КМУ от 2007 года ЗАО «Индар» был исключен из перечня предприятий, подлежащих приватизации. «Я подчеркиваю, что этим распоряжением, правительство еще раз подтвердило свои намерения сохранить ЗАО «Индар» как стратегически важное предприятие в государственной собственности. Несмотря на это, в 2008 г. руководство ГАК «Укрмедпром» продало 70,7% акций завода офшорной компании «Герест инвест лимитед» на общую сумму 57 млн. гривен. Таким образом Украина потеряла контрольный пакет данного предприятия» - подчеркнула Бахтеева.

Народный депутат отметила: в 2008 г. профильным Комитетом была проделана большая и значимая работа по возвращению завода «Индар» в государственную собственность путем обращений в правоохранительные органы в следствии чего, дело было доведено до Верховного Суда Украины, решением которого отчуждение госпакета ЗАО «Индар» в размере 70,7% признано незаконным. Но не взирая на все законные решения, до настоящего времени ЗАО «Индар» не возвращено в государственную собственность. «Такая ситуация не может не волновать народных депутатов Украины, тем более, что изначально это предприятие создавалось как государственное для решения проблемы с обеспечением препаратами инсулина больных. Поэтому у нас сегодня есть много вопросов и к правоохранительным органам, и Министерству здравоохранения, и к новому руководству завода «Индар» - заявила Бахтеева.

На заседании было принято решение о создании временной следственной комиссии ВРУ для изучения сложившейся ситуации на ЗАТ «Индар», которое будет озвучено на ближайшем пленарном заседании. Через месяц состоится заседание профильного Комитета, на котором будут подведены итоги изучения данной ситуации. Также народные депутаты - члены комитета обратились к правоохранительным органам с требованием принять все законные меры в этом вопросе, чтобы важное стратегическое предприятие работало на полную мощность, обеспечивая потребности больных в инсулине.

«В первую очередь наш Комитет волнует вопрос, насколько ЗАО «Индар» будет выполнять заявки регионов на поставки инсулинов, какова будет ценовая политика предприятия и, самое главное – это качество производимого инсулина. Необходимо, чтобы завод продолжал работать и главное – развивался. Чтобы наконец инсулин производился из наших субстанций, а не импортных, чтобы росли объемы производства и обеспечивалась его модернизация» - подчеркнула Бахтеева.

«Важно, чтобы все компетентные органы понимали, что сложившаяся ситуация на ЗАО «Индар» требует срочного решения в рамках правового поля» - подытожила Татьяна Бахтеева.