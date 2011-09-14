В Миздраве заверяют, что система здравоохранения должным образом организует медицинское сопровождение Евро-2012

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заверяет, что система здравоохранения способна должным образом организовать медицинское сопровождение Евро-2012.

Об этом он заявил во время межведомственного совещания относительно состояния подготовки медицинского обеспечения во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По словам министра, подготовка к чемпионату заключается не только в укреплении материально-технической базы медицинских заведений, но и в повышении навыков у врачей по предоставлению медицинской помощи в экстремальных ситуациях, знаний иностранного языка, отработке совместных действий с коллегами из МВД, пограничных служб.

«Система здравоохранения способна должным образом организовать медицинское сопровождение Евро-2012. И у нас осталось 4-5 месяцев на то, чтобы довести до автоматизма действия медиков по предоставлению медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях», - сказал министр.

А.АНИЩЕНКО отметил, что для подготовки врачей к предоставлению медицинской помощи во время Евро-2012 в городах, где будут проходить соревнования, проводятся практические учения служб скорой медицинской помощи, экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с моделированием действий медицинских работников в чрезвычайных ситуациях, когда медицинская помощь должна оказываться одновременно большому количеству людей, например, во время ДТП на трассах междугородного сообщения с привлечением дорожно-патрульной, спасательной служб, диспетчерских экстренных служб.

«Мы надеемся, что во время проведения Евро-2012 чрезвычайных ситуаций не возникнет и все болельщики получат удовольствие от футбола, но мы должны быть готовы действовать в экстремальных ситуациях и оказать необходимую медицинскую помощь», - подчеркнул министр.